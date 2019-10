Die Rede im Livestream

Prunkvolle Tradition im Brexit-Chaos: Queen eröffnet Parlament

14.10.2019, 11:45 Uhr | dpa, t-online.de

Die britische Königin Elizabeth II. hält ihre traditionelle Thronrede (Archivfoto): Was wird in Boris Johnsons Regierungserklärung über die Brexit-Verhandlungen stehen? (Quelle: Str/epa/dpa)

Es wird britisch-pompös: Die Queen eröffnet das Parlament nach einwöchiger Pause. Wichtiger als der Prunk ist diesmal die Frage: Welchen Brexit plant Boris Johnson?

Das britische Parlament wird nach einer knapp einwöchigen Pause von Königin Elizabeth II. in einer feierlichen Zeremonie wiedereröffnet. Der Text ihrer Rede am frühen Mittag aber stammt von Premierminister Boris Johnson. Es ist seine Regierungserklärung, die diesmal besondere Brisanz hat.

Die Queen's speech im Livestream (englisch):







Erwartet wird, dass Johnson die Queen darin nicht nur über innenpolitische Gesetzesvorhaben wie Reformen bei Polizei, Gesundheitsdienst und Infrastruktur sprechen lässt. Es wird auch um den Brexit-Deal mit Brüssel gehen.

Bei den Verhandlungen um den EU-Austritt gab es am Wochenende zunächst positive Signale, aber letztlich doch keinen Durchbruch. Die Gespräche werden heute in Brüssel fortgesetzt. Auch dort wird man genau darauf achten, was Johnson der Queen ins Redemanuskript geschrieben hat. Die Zeit drängt: Der EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag gilt als letzte Chance für ein Abkommen.