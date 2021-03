Wegen Menschenrechtsverletzungen

EU verhängt Sanktionen gegen China

22.03.2021, 11:01 Uhr | dpa, rtr

Ein Angehöriger der uigurischen Minderheit in China geht in Ürümqi in der Unruheregion Xinjiang in Nordwestchina vorbei an chinesischen Sicherheitskräften: Die EU hat Strafmaßnahmen beschlossen. (Quelle: Diego Azubel/dpa)