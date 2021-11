Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit

EuGH straft Polen und Ungarn ab

16.11.2021, 10:07 Uhr | AFP, dpa

EuGH in Luxemburg: Das Gericht urteilte, dass Polen und Ungarn in zwei Fällen gegen das EU-Recht verstoßen. (Archivfoto) (Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa)

Der Europäische Gerichtshof hat in zwei Fällen entschieden, dass die Staaten gegen europäisches Recht verstoßen. Dabei geht es um Einflussnahme auf die Justiz und um die Migrationspolitik.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat erneut eine Regelung im aktuellen polnischen Justizsystem für unzulässig erklärt. Die Richter urteilten am Dienstag, dass es gegen EU-Recht verstoße, dass der Justizminister, der gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, Richter an höhere Strafgerichte abordnen und eine solche Abordnung jederzeit beenden könne. Es müsse sichergestellt sein, dass eine solche Abordnung niemals als Instrument zur politischen Kontrolle von Gerichtsentscheidungen diene, teilte der EuGH mit. Das Bezirksgericht Warschau hatte den EuGH um Auslegung des EU-Rechts gebeten.

Bereits mehrmals entschied der EuGH, dass Teile der polnischen Justizreform gegen europäisches Recht verstoßen. Zuletzt verhängte er Ende Oktober ein tägliches Zwangsgeld von einer Million Euro gegen Polen, weil das Land eine Entscheidung zur sogenannten Disziplinarkammer für Richter nicht umsetzte. Die EU-Kommission und Polen streiten seit langem über die Einhaltung der für EU-Staaten verbindlichen rechtsstaatlichen Grundsätze.

Auch Ungarn verstößt gegen EU-Recht

Ebenso urteilte das Gericht, dass die Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern in Ungarn rechtswidrig sei. Die EU-Kommission war zuvor gegen das Land vor den EuGH gezogen. Konkret gehe es in der ungarischen Regelung um Hilfe für Asylbewerber und um einen neuen Grund für die Ablehnung von Asylanträgen.

Diese werden abgelehnt, wenn der Asylbewerber über ein Land einreiste, in dem ihm keine Verfolgung oder unmittelbare Gefahr drohte. Zudem bestraft Ungarn Organisationen, die Asylverfahren in Fällen unterstützen, in denen die ungarischen Kriterien nicht erfüllt sind. Das Maßnahmenpaket wurde 2018 auch als "Stop Soros"-Gesetz bekannt. Die Bezeichnung bezieht sich auf den US-Philanthropen George Soros, der ungarische Hilfsorganisationen unterstützt.