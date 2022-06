EU verzichtet auf Sanktionen gegen russischen Patriarchen Kirill

Aktualisiert am 02.06.2022 - 16:21 Uhr

Die EU verzichtet wegen des Widerstands von Ungarn vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill. Das sechste EU-Sanktionspaket, in dem auch ein weitgehendes Öl-Embargo enthalten ist, wurde von Vertretern der EU-Staaten ohne die eigentlich gegen Kirill geplante Strafmaßnahme gebilligt, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestĂ€tigten.

Kirill gilt als einer der wichtigsten UnterstĂŒtzer von Kremlchef Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine. Der 75-JĂ€hrige rechtfertigte den russischen Einmarsch in die Ukraine damit, dass der Westen eine aggressive Haltung habe. Zudem warf er dem Westen vor, mit der Erweiterung der Nato immer nĂ€her an die russische Grenze heranzurĂŒcken – und so zu versuchen, Russland fremde Werte aufzuzwingen.