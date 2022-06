Kann die EU Ungarn das Stimmrecht entziehen?

Bei der Verabschiedung des neuen Sanktionspakets gegen Russland hat Viktor Orbán die EU vorgeführt. Manche fordern nun, Ungarn das Stimmrecht in der Union zu entziehen. Geht das?

Die Staats- und Regierungschefs schienen sich geeinigt zu haben. Nach stundenlangen Verhandlungen stand am sp├Ąten Montagabend beim EU-Gipfel in Br├╝ssel ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland . Mit dabei: ein Importstopp, der Lieferungen von russischem ├ľl auf dem Seeweg unterbindet. Auch ein vollst├Ąndiges Embargo w├Ąre denkbar gewesen. Es wurde jedoch von Ungarns Ministerpr├Ąsident Viktor Orb├ín verhindert.

Was bedeutet das Einstimmigkeitsprinzip?

Wichtige Entscheidungen m├╝ssen in der Europ├Ąischen Union im Konsens getroffen werden. Bei der Au├čen- und Sicherheitspolitik, bei der Aufnahme neuer Mitglieder oder bei Geldfragen m├╝ssen alle Mitgliedsstaaten im Europ├Ąischen Rat zustimmen. Weigert sich ein Land, so kann es die Entscheidung im Alleingang blockieren.

Manche Staats- und Regierungschefs wissen, dieses Instrument f├╝r sich zu nutzen. So auch Viktor Orb├ín, als er das schon beschlossene Sanktionspaket am Mittwoch ├╝berraschend noch mal aufschn├╝ren lie├č. Ungarn w├╝rde den wirtschaftlichen Strafma├čnahmen nur zustimmen, wenn das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill von der Sanktionsliste genommen w├╝rde, hie├č es dann. Am Donnerstag billigte die EU die Liste schlie├člich ÔÇô ohne Kirills Namen.