Aktualisiert am 29.06.2022 - 02:48 Uhr

Aktualisiert am 29.06.2022 - 02:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In der Europ├Ąischen Union sollen nach dem Willen der EU-L├Ąnder ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf einigten sich die f├╝r Umwelt zust├Ąndigen Ministerinnen und Minister der 27 Staaten in der Nacht zum Mittwoch. Ein finaler Kompromiss muss nun mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden, das ein komplettes Aus f├╝r neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 will.