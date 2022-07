Polen: Abgeordnete diskutieren Anmietung deutscher Atomkraftwerke

Geflüchtete sollen in Post-Zentrale leben

Im Parlament Polen diskutiert über Anmietung deutscher Atomkraftwerke Von t-online , jro 21.07.2022 - 20:42 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kernkraftwerk Neckarwestheim: Eins von drei verbleibenden Atomkraftwerken in Deutschland. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago-images-bilder)

Warum neue Atomkraftwerke bauen, wenn abgeschaltete zur Verfügung stehen? Diesen Gedanken hatten offenbar polnische Parlamentarier.

Abgeordnete des polnischen Parlaments (Sejm) haben in einer Ausschussitzung am Donnerstag diskutiert, ob Atomkraftwerke in Deutschland gepachtet und von polnischer Seite weiterbetrieben werden könnten. Laut einem Bericht des polnischen Branchenmagazins "Energetyka24" wurde die Idee im Parlamentarischen Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiegend wohlwollend diskutiert.

"Das Problem der deutschen politischen Debatte ist ganz einfach: Sie sind nicht in der Lage, ihren Fehler einzugestehen", erklärte demnach Janusz Kowalski, Vertreter der rechten Regierungspartei Solidarna Polska während der Sitzung. Damit spielte er offenbar darauf an, dass Deutschland die drei verbleibenden Atomkraftwerke eigentlich bis Ende 2022 abschalten will.

Laufzeitverlängerung gefordert

Angesichts der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen ist aber auch in Deutschland eine Debatte um den Weiterbetrieb der Anlagen entfacht. Inbesondere Politiker der FDP forderten in den letzten Wochen energisch eine Verlängerung der Laufzeiten – in der Ampelkoalition stehen sie mit ihrer Forderung aber weitestgehend allein da.

Zuletzt hatte das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) einen zweiten Stresstest angekündigt, um die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland zu überprüfen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Effektivität ist umstritten

"Die Entscheidung Deutschlands, aus der Kernenergie auszusteigen, hat nicht nur Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, sondern auch auf die polnische und europäische Wirtschaft", sagte dem Bericht zufolge Kacper Płażyński, Abgeordneter der Regierungspartei PiS, zu Beginn der Sitzung.