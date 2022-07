Energiekrise in Deutschland | Ampelregierung streitet: Atomkraft? Jein danke

"Pragmatische Realpolitik" nennt das intern mancher bei den Liberalen. Bei den Grünen glauben sie eher, dass da jemand ein Thema gefunden habe, mit dem die gebeutelte FDP hoffe, endlich bei den Wählern zu punkten. Die Grünen nämlich halten das mit der Atomkraft, genau wie ein Großteil der SPD, für gefährlichen Unsinn.

Auch deshalb blickt mancher in der Ampelkoalition nun noch besorgter auf diesen Donnerstag. Denn dann wird klar, ob Russland nach den Wartungsarbeiten tatsächlich wieder Gas durch Nord Stream1 nach Deutschland schickt. Es wäre zumindest ein erstes Signal, wie groß der Engpass in der Energieversorgung noch werden könnte.

Und damit dürfte es auch der bisherige Höhepunkt in der Atomkraftdebatte werden, da machen sie sich bei Grünen und SPD keine Illusionen. Wenn kein oder nur wenig Gas fließen sollte, dürfte der Druck auf sie weiter steigen. Können sie dann wirklich bei ihrem Nein bleiben?

Debatte mit langer Laufzeit

Als Christian Lindner Anfang Juni die Sätze in der "Bild"-Zeitung platzierte, mit denen er die Atomkraft wieder in die politische Arena zurückbeförderte, glaubten die meisten bei Grünen und SPD noch an einen PR-Gag. Man dürfe sich "einer Debatte nicht verschließen, die überall auf der Welt geführt wird", sagte Lindner damals. In der Regierung aber, zum Beispiel im Koalitionsausschuss, soll er diese Debatte dann kaum geführt haben.

Doch es folgten immer neue Äußerungen von FDP-Politikern mit freundlicher Unterstützung aus der Union. Die Laufzeit der Debatte verlängerte sich, und Anfang dieser Woche verschärfte die FDP den Ton. "Ich rate dringend dazu", sagte Fraktionschef Christian Dürr den Funke-Medien, "die Laufzeiten der Kernkraftwerke für einen befristeten Zeitraum zu verlängern."

Ricarda Lang: Als ob man das Pflaster auf die falsche Stelle klebt. (Quelle: Janine Schmitz/photothek.de/imago-images-bilder)

Bei Grünen und SPD sind viele inzwischen vor allem genervt. Seit Wochen bemüht man sich darum, ausführlich zu begründen, warum die Atomkraft gegen den Mangel an Gas angeblich gar nicht oder zumindest viel zu wenig helfe. Es sei, sagte Ricarda Lang im Interview mit t-online kürzlich, als wenn "man das Pflaster auf die falsche Stelle klebt".

Einen Strommangel gebe es nicht, Atomkraft könne bei der Kompensation des Gases in der Stromproduktion aus technischen Gründen kaum helfen. So lauten die Argumente der Gegner. Die Laufzeitverlängerung sei teuer, aufwendig und wegen fehlender Sicherheitstests gefährlich. Und sowieso gebe es doch den "gesellschaftlichen Konsens", aus der Atomkraft auszusteigen. Dass jeder zweite Deutsche im Moment eine Laufzeitverlängerung für richtig hält, irritierte da höchstens am Rande.

Noch ein Stresstest