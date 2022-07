Gas-Krise | Habeck: "Wenn Deutschland mehr macht, ist es keine Schande"

Durch die zahlreichen Ausnahmen in dem Gas-Notfallplan der EU muss Deutschland in diesem Winter voraussichtlich deutlich mehr einsparen als andere Länder. "Wenn Deutschland mehr macht als 15 Prozent, dann ist es ja auch keine Schande", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag am Rande des Treffens in Brüssel. Er erneuerte seine Kritik an den Vorgängerregierungen: Diese hätten mit der Abhängigkeit von russischem Gas "einen strategischen Fehler gemacht", der nun ganz Zentral- und Osteuropa in Mitleidenschaft ziehe.