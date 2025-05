Kritik an Grüne-Jugend-Chefin: "Viele in unserer Partei sind es leid"

Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard hat erneut viel Kritik auf sich gezogen. Manchem in der Partei reicht es inzwischen.

Bei den Grünen kommt nach großem Wirbel um ein Instagram-Foto der Grünen-Jugend-Chefin Jette Nietzard Kritik an der Führung der Jugendorganisation auf. "Viele in unserer Partei sind es leid, ihre regelmäßigen Ausfälle zurückzuweisen", sagte Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) t-online.

Nietzard hatte sich in einer Instagram-Story auf einem Selfie mit einem Sweatshirt mit den Buchstaben "ACAB" gezeigt. Das Akronym steht für "All Cops Are Bastards" (auf Deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde). Das hatte viel Kritik ausgelöst, auch bei Grünen.