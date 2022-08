Michail Gorbatschow: Sein Vermächtnis hat auch dunkle Seiten

Verschleierungstaktiken bei Tschernobyl-GAU

Auch die größte Nuklearkatastrophe der Geschichte fällt unter Gorbatschows Zeit an der Spitze der Sowjetunion. Am 26. April 1986 explodierte der Reaktorblock 4 des sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl. Vor allem der Umgang der damaligen Führung mit der Katastrophe steht in der Kritik: Weder die internationale Öffentlichkeit noch die Menschen in der UdSSR, die nicht direkt bei Tschernobyl lebten, erfuhren von der Katastrophe. Erst als schwedische Kernphysiker zwei Tage später eine deutlich erhöhte Strahlung maßen, bestätigte Moskau in verharmlosenden Worten eine "Havarie in Tschernobyl", so die "Zeit".

Dass Informationen verheimlicht worden seien, stritt Gorbatschow 2006 in einem Gastbeitrag in der "Welt" ab. "Dem Politbüro lagen nicht sofort die relevanten und vollständigen Informationen vor, die die Lage nach der Explosion widergespiegelt hätten", schrieb er dort. Es habe allerdings Konsens darüber gegeben, dass Informationen herausgegeben werden sollten, sobald man welche erhalte. "Erst einige Tage später erfuhren wir, dass das, was passiert war, kein einfacher Unfall war, sondern eine wirkliche nukleare Katastrophe."

Doch auch im Nachgang wurden von den sowjetischen Behörden zahlreiche Verschleierungstaktiken angewendet. Als im Mai die Opferzahlen stiegen, wuchs offiziell auch die Zahl jener, die angeblich unversehrt die Krankenhäuser verlassen konnten.

"Gorbatschow ist eine komplizierte Figur"

Wie aus Dokumenten hervorgeht, die das National Security Archive 2019 zugänglich machte, liegt das an einem Trick des sowjetischen Gesundheitsministeriums: Der als kritisch erachtete Grenzwert für radioaktive Strahlung, der eine Person maximal ausgesetzt sein darf, wurde schlicht um ein Vielfaches heraufgesetzt. Zehn bis fünfzig Mal so hoch wie zuvor durfte die Dosis fortan sein. Mehr dazu lesen Sie hier. Der Kreml unternahm große Anstrengungen, das Ausmaß des Strahlungsdebakels zu verdecken", schreibt die Journalistin Alla Yaroshinskaya in einem Essay zur Veröffentlichung der Dokumente.