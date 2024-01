Videotranskript lesen

“In den Krieg zu ziehen ist die einzige Option, schnelles Geld zu verdienen. Besonders für einen alleinerziehenden Vater.”

In einer aktuellen Straßenumfrage in Russland hat der bekannte YouTuber Daniil Orain verschiedene Menschen gefragt, ob sie für ein monatliches Gehalt von rund 2200 US-Dollar für Russland in der Ukraine kämpfen würden.

Dabei kam es zu teils schockierenden Aussagen.

"Ich bin bereit, umsonst dorthin zu gehen, wenn sie mich anrufen. Wenn sie mich rufen, werde ich gehen, das ist keine Frage des Geldes. Es geht darum, die Zukunft des Landes und der ganzen Welt zu sichern."

Eine Antwort, die der klassischen Kreml-Propaganda entspricht. Als Putin vor fast zwei Jahren seine „militärische Spezialoperation“, wie der völkerrechtswidrige Angriffskrieg in der Ukraine von Seiten des Kremls bezeichnet wird, begann, begründete er sie damit, dass Russland sich vor dem Westen schützen müsse. Zudem gehe es um die Entnazifizierung der Ukraine.

Eine Unwahrheit, die in Russland jedoch breites Gehör findet. So auch bei diesem Mann, dessen Aussage besonders schockiert.

"Ich denke darüber nach, einen Vertrag zu unterschreiben. (...) Erstens ist es sehr cool, dem Land zu dienen. Zweitens kann man friedlich Leute umbringen, ohne ins Gefängnis zu kommen. Am Ende des Tages kämpft man für Russland. Dafür wird man nicht bestraft. Und es gibt noch eine andere coole Sache. Du kannst die Nazis fangen und sie dann foltern. (...). Das ist sehr gut. Es gibt dir Selbstvertrauen und Stolz. Und du bekommst sogar 2200 Dollar dafür. (...) Ich bin bereit für diese Erfahrung, ich würde gerne Geld für das Töten von Menschen bekommen."

Als weiteren Grund gibt der Mann Patriotismus an. Er habe nichts zu verlieren, Arbeit finde er in Russland keine.

Ein Umstand, der für viele Russen zu einem Problem geworden ist.

"Viele Menschen haben sich dorthin begeben, um ihrer derzeitigen Lebenssituation zu entkommen. Die Menschen sind bereit, das Risiko einzugehen und sie wissen, dass sie dort sterben könnten. Aber die Menschen wollen raus aus diesem Trott, aus diesem Sumpf. Die Menschen werden in diesem Leben abgewertet, und dort fühlen sie sich als Mitglieder einer Gemeinschaft."



In Russland spielen die vom Kreml kontrollierten Staatsmedien eine entscheidende Rolle für die Meinungsbildung. Für viele Menschen, insbesondere außerhalb der Großstädte, sind sie die einzige Informationsquelle.

Doch nicht alle Menschen in Russland schenken der Kreml-Propaganda Glauben – auch, wenn alternative Ansichten zu Putins Angriffskrieg in Russland nicht geduldet werden.

"Die Leute gehen dorthin, weil sie von Kindheit an darauf programmiert wurden. Mein Vater und mein Großvater sind patriotisch, und ich soll es auch sein. Es liegt alles in den Händen der Politiker. Ich sehe nichts Gutes im Krieg."



Um die Wiedergabe von Propaganda-Aussagen macht sich YouTuber Daniil laut eigener Aussage keine Gedanken, erklärte er in einem früheren Gespräch mit t-online. Zur politischen Situation in Russland wolle er sich selbst nicht äußern.