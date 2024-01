In Ungarn hat ein AfD-Vertreter an einer Konferenz der rechtsextremen Partei Unsere Heimat teilgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur MTI berichtete, war der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron anwesend. Auch Vertreter der niederländischen rechtspopulistischen Gruppierung Forum für Demokratie waren anwesend. Von der AfD lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Partei fordert Wiedereinführung der Todesstrafe und EU-Austritt

Transkarpatien liegt im äußersten Westen der Ukraine und grenzt an Ungarn. Dort leben etwa 150.000 ethnische Ungarn. Die Regierung in Budapest hat der Ukraine in der Vergangenheit eine Diskriminierung der ungarischen Minderheit vorgeworfen. Dabei ging es unter anderem um Unterrichtssprachen. Mehr dazu lesen Sie hier. Das ungarische Außenministerium und die ukrainische Botschaft in Budapest reagierten zunächst nicht auf Fragen zu Toroczkais Äußerungen.

"Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so ist unsere Botschaft ganz einfach: sofortiger Waffenstillstand, Frieden und eine Lösung durch Gespräche", sagte Toroczkai in einem Video, das auf der Website seiner Partei veröffentlicht wurde. Auch die ungarische Regierung vertritt einen gegen die Ukraine gerichteten Kurs. Bislang blockiert sie Finanzhilfen im Volumen von 50 Milliarden Euro für die Regierung in Kiew.