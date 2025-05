Reaktionen auf Papstwahl "Sehr bedeutender Moment" – Trump gratuliert neuem Papst

Der US-Kardinal Robert Francis Prevost wurde zum neuen Papst gewählt. Er nahm den Namen Leo XIV. an und erhält nach der Verkündung Glückwünsche aus aller Welt.

Der US-Kardinal Robert Francis Prevost ist zum neuen Papst gewählt worden. Das gab der Protodiakon des Kardinalskollegiums, Dominique Mamberti, am Donnerstagabend mit den Worten "Habemus Papam" ("Wir haben einen Papst") auf dem Balkon des Petersdoms bekannt. Der neue Papst wählte den Namen Leo XIV. – Staats- und Regierungschefs aus aller Welt gratulieren ihm nun.

Reaktionen auf neuen Papst: Donald Trump euphorisiert

US-Präsident Donald Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social, es sei "aufregend" und eine "große Ehre" für die Vereinigten Staaten, dass der US-Kardinal Robert Francis Prevost "zum ersten amerikanischen Papst" gewählt worden sei. Er freue sich darauf, den neuen Papst zu treffen. "Das wird ein sehr bedeutender Moment", betonte Trump.

Er führt nun 1,4 Milliarden Katholiken: Das ist Papst Leo XIV.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem neuen Papst Leo XIV. versichert, dass die Menschen in Deutschland "mit Zuversicht und positiver Erwartung" auf seine Zeit als Oberhaupt der Katholischen Kirche blickten. "Durch Ihr Amt geben Sie in diesen Zeiten großer Herausforderungen Millionen von Gläubigen weltweit Hoffnung und Orientierung", hieß es in einem in Berlin veröffentlichten Gratulationsschreiben des Kanzlers an den Papst. "Für viele Menschen sind Sie ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung."

Von der Leyen: "Wünschen, dass sein Pontifikat von Weisheit geleitet sein möge"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) schrieb auf X: "Wir gratulieren Seiner Heiligkeit Leo XIV. aufrichtig zu seiner Wahl zum Papst und Oberhaupt der katholischen Kirche." Und weiter: "Wir wünschen, dass sein Pontifikat von Weisheit und Stärke geleitet sein möge, während er die katholische Gemeinschaft führt und die Welt durch sein Engagement für Frieden und Dialog inspiriert."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich hoffnungsvoll auf eine fortdauernde Unterstützung des Vatikans im russischen Angriffskrieg gezeigt. Die Ukraine schätze die konsequente Haltung des Heiligen Stuhls zur Wahrung des Völkerrechts, zur Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine und zum Schutz der Rechte unschuldiger Zivilisten sehr, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

"In diesem für unser Land entscheidenden Moment hoffen wir auf die fortgesetzte moralische und geistliche Unterstützung des Vatikans bei den Bemühungen der Ukraine, Gerechtigkeit wiederherzustellen und einen dauerhaften Frieden zu erreichen." Er wünsche Leo XIV. Weisheit, Inspiration und Kraft und fügte den lateinischen Glückwunsch "Ad multos annos!" an – was so viel bedeutet wie "auf viele Jahre".

Auch Kremlchef Wladimir Putin gratulierte dem neuen Papst Leo XIV. zur Wahl. In dem vom Kreml veröffentlichten Telegramm äußerte er sich zuversichtlich, dass sich "der konstruktive Dialog und die Interaktion zwischen Russland und dem Vatikan auf der Grundlage der christlichen Werte, die uns verbinden, weiter entwickeln werden". Zugleich wünschte er dem neuen Papst "viel Erfolg bei der Erfüllung der Ihnen anvertrauten hohen Aufgabe sowie Gesundheit und Wohlergehen". Das kurze Telegramm des russischen Staatschefs an den Pontifex endete "Mit Hochachtung, Wladimir Putin".

Heimatstadt Chicago reagiert auf neuen Papst Leo XIV.

Der Bürgermeister der US-Metropole Chicago hofft, dass der neue Papst Leo XIV. bald seine Heimatstadt besuchen wird. "Wir hoffen, Sie bald wieder zu Hause willkommen heißen zu dürfen", schrieb der Demokrat Brandon Johnson auf der Plattform X und gratulierte dem neuen Papst.

Er scherzte außerdem, dass alles Coole, auch der Papst, aus Chicago komme – im Englischen ein Reim: "Everything dope, including the Pope, comes from Chicago!" Leo XIV. ist 1955 in Chicago geboren.

Reaktionen nach Papst-Wahl: Politiker gratulieren

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat dem neuen Papst Leo XIV. nach dessen Wahl Gehör in der aktuellen Weltlage gewünscht. Mit ihm hätten 20 Millionen deutsche Katholiken ein neues geistliches Oberhaupt, schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform Bluesky.