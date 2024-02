Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Festnahmen im ganzen Land Russische Gerichte verurteilen hunderte Nawalny-Trauernde Von dpa 19.02.2024 - 11:21 Uhr Lesedauer: 2 Min. Polizisten in St. Petersburg tragen einen Mann weg, nachdem dieser Blumen für Nawalny niederlegen wollte: Allein in der Hafenstadt kamen 154 Menschen in Arrest.

In Russland haben zahlreiche Menschen dem am Freitag verstorbenen Putin-Kritiker Alexey Nawalny gedacht. Hunderte von ihnen wurden nun dafür verurteilt.

Nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny in Haft haben russische Gerichte in Eilverfahren bisher mehr als 200 Strafen gegen die an spontanem Gedenken teilnehmenden Trauernden verhängt. Allein in St. Petersburg ordneten die Gerichte der Millionenmetropole gegen 199 Menschen Arrest oder Geldstrafen an, auch in der russischen Hauptstadt Moskau gab es mehrere solcher administrativer Strafen. In St. Petersburg kamen mehr als 154 Menschen in eine Arrestzelle, die meisten für mehrere Tage.

Zahlreiche Festnahmen bei Trauerkundgebungen für Nawalny

Seit Freitag legen Menschen in Russland immer wieder Blumen nieder oder zünden Kerzen an Denkmälern für die Opfer politischer Gewalt in Russland. Dabei gab es nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 400 Festnahmen in mehr als 30 Städten landesweit.

Bis zu 15 Tage Freiheitsentzug

Die Strafen vor den Gerichten in St. Petersburg ergingen laut den Protokollen wegen Störung der öffentlichen Ordnung nach unerlaubten Versammlungen auf einem öffentlichen Platz. Dafür drohen laut Gesetz in Russland Geldstrafen bis zu 20.000 Rubel (etwa 200 Euro), Pflichtarbeitsstunden für die Allgemeinheit oder bis zu 15 Tage Arrest.

