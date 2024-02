Laut Nawalnys Sprecherin sei seine Mutter noch in der nordrussischen Stadt Salechard, wo seine Leiche in der Leichenhalle einer Klinik aufbewahrt worden war. Die Beerdigung stehe noch aus. Es sei unklar, ob die Behörden nicht doch noch eingreifen würden.

Am Freitag hatte Jarmysch mitgeteilt, die Behörden hätten von der Mutter verlangt, entweder einer diskreten Beerdigung ihres Sohnes ohne öffentliche Anteilnahme zuzustimmen, oder aber ihr Sohn werde in der Strafkolonie beerdigt. Ludmilla Nawalnaja lehnte eine heimliche Beerdigung in einem am Donnerstag veröffentlichtem Video ab.