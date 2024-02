In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban einen 84-jährigen Österreicher freigelassen, den sie im Mai 2023 verhaftet hatten. Die österreichische Regierung teilte am Sonntag mit, Herbert Fritz sei im Tagesverlauf in Doha eingetroffen, nachdem die Regierung Katars durch ihre Vermittlung zu seiner Freilassung beigetragen habe.