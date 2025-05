Für von Deutschland an die Ukraine gelieferte Waffen soll es künftig keine Beschränkung der Reichweiten mehr geben. Doch die von Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigte Maßnahme ist bislang nur Symbolpolitik.

Endlich löst Deutschland der ukrainischen Armee im Krieg gegen Russland die Fesseln. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gab am Montag bekannt, dass für deutsche Waffenlieferungen künftig keine Reichweitenbeschränkungen mehr gelten sollen.

Die Ukraine könne sich nun auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift, sagte Merz beim Europaforum des WDR.

Dies ist grundsätzlich ein wichtiger Schritt für die ukrainische Armee. Denn westliche Waffen haben bislang in dem Krieg nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Sie durften von der Ukraine nur mit limitierter Reichweite gegen Ziele in Russland eingesetzt werden. Mit selbst entwickelten Waffensystemen hat die Ukraine bereits gezeigt, dass sie erfolgreich russische Waffenlager angreifen und vor allem die russische Gas- und Ölproduktion stören kann. Das schmerzt Wladimir Putin und Russlands Wirtschaft. Denn jedes brennende Flugzeug oder zerstörte Öldepot kostet Russland Geld – und dieses Geld fehlt schließlich in der Kriegskasse.