Sie kennen kein Russland ohne Putin: Die junge Generation in Russland ist gespalten. Während der Machthaber für die einen Stabilität bedeutet, sehen ihn andere als Bedrohung.

So auch Egor Lvov. Der Student engagiert sich politisch gegen Putin, ist dabei aber vorsichtig.

"Nun, ich halte mich an die Gesetzgebung, unabhängig davon, wie ich zu ihr stehe. Es ist repressiv, es ist falsch und ungerecht. Aber wenn ich sie nicht einhalte, würde ich mir selbst in den Fuß schießen."

Auch Russland den Rücken zu kehren, wie es seit dem Ausbruch des Angriffskriegs in der Ukraine viele junge Menschen getan haben, kommt für ihn nicht infrage.

"Warum sollte ich gehen? Unwürdige Menschen haben die Macht in meinem Land ergriffen und haben es seit 25 Jahren im Griff. Warum muss ich gehen und nicht sie? Ich denke, es ist an der Zeit, dass sie gehen oder ins Gefängnis müssen."

Anders sieht das Zaurbek Burnatsev. Der 27-Jährige lebt im Nordkaukasus, eine Region, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den Tschetschenienkrieg sowie Attentate und Geiselnahmen erlebte. Zaurbek erinnert sich noch an diese Zeit, in der seine Mutter Angst um den damals noch kleinen Jungen hatte.

"Was ich mir wünsche? Zunächst möchte ich Sicherheit und Zukunftsperspektiven, Entwicklung und Chancen. Was ich jetzt beobachte, ist besser geworden, als es früher war. Hoffentlich wird es sich noch weiter verbessern."

Der junge Mann bezeichnet sich als Teil der "Generation Putin". Seit 1999 ist er in Russland an der Macht – als Präsident oder Ministerpräsident. Er ließ sogar die Verfassung ändern, um in 2024 noch einmal bei der Präsidentschaftswahl antreten zu können.

In der Gesellschaft hat er noch immer starken Rückhalt – auch in der jungen Generation, wo der Anteil an Putin-Unterstützern allerdings geringer ausfällt.

Liza Kasantseva kennt das aus ihrer eigenen Familie:

"Die ältere Generation, meine Großmütter, die schauen Fernsehen. Deshalb verstehen sie nicht, wie es andersherum sein kann, wenn man mit ihnen spricht und sie sanft versucht, zu alternativen Ansichten zu bewegen. Sie verstehen einfach nicht, wie es möglich ist, die Mächtigen nicht zu vergöttern und anders zu sprechen, nicht so, wie sie es tun."

Auch die anderen Mitglieder der Russischen Vereinten Demokratischen Partei Jabloko stehen Putin kritisch gegenüber.

"Ich denke, dass er in der gegenwärtigen Situation unfähig ist. Er trifft ungünstige strategische Entscheidungen. Seine Politik ist völlig falsch. Sie ist schädlich für unser Land."

Die nächsten zehn Jahre seien entscheidend für Russland, fügt der junge Mann noch hinzu. Er hofft, dass sich Demokratie und eine Hinwendung gen Westen in Russland doch noch durchsetzen.