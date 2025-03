Zehntausende Russen sollen schon desertiert sein

Deren Schätzungen zufolge hat Russland seit der Invasion im Februar 2022 bis zu 560.000 Soldaten dauerhaft verloren. In dieser Zahl sind Todesfälle, schwere Verletzungen und Desertionen enthalten. Laut Frontintelligence Insight war die Desertionsrate zu Beginn des Krieges niedrig und stieg dann deutlich an – vor allem, wenn die russische Armee Rückschläge erlebte. Doch trotz der hohen Verluste könnten die Russen den Konflikt langfristig sogar gewinnen, zumindest was die Truppenstärke betrifft, heißt es.

Russlands Armee kann Desertionen verkraften

Analysten: Ukrainer müssen Russen höhere Verluste beibringen

Die Ukraine verliert also weniger Menschen – hat aber auch deutlich weniger Einwohner als Russland. In der Ukraine leben 38 Millionen Menschen, in Russland sind es 144 Millionen. "Es gibt ein grundlegendes Problem – die kleinere Mobilisierungsbasis der Ukraine und die schlechte Mobilisierungskampagne", warnt "Frontelligence Insight. "In Anbetracht der Tatsache, dass die Bevölkerung Russlands mindestens dreimal so groß ist und das Rekrutierungssystem des Landes besser ist, sollte das Verhältnis der Verluste in der Ukraine mindestens 1:3 betragen und nicht wie in den aktuellen Schätzungen 1:1,86."