Umkämpfte Region Kursk Russen kriechen tagelang durch Pipeline – direkt in ukrainische Falle

Von t-online Aktualisiert am 09.03.2025 - 16:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dieses auf russischen Telegram-Kanälen verbreitete Bild soll einen russischen Soldaten in der Pipeline Richtung Sudscha zeigen. (Quelle: Screenshot Bluesky/@igorsushko.bsky.social)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland versucht weiter, die ukrainischen Truppen aus der Grenzregion Kursk zu vertreiben. Doch jetzt endete ein Angriff mit einer bösen Überraschung.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben den geheimen Vorstoß einer russischen Spezialeinheit in der russischen Region Kursk vereiteln können. Wie mehrere Medien unter Berufung auf ukrainische Angaben berichten, wollten die russischen Soldaten unbemerkt durch eine Gaspipeline in ukrainisch gehaltenes Gebiet nahe der Stadt Sudscha eindringen.

Loading...

Nach Angaben des ukrainischen Portals "united24media.com" bemerkten die Ukrainer den geheimen Angriff aber frühzeitig. Als die Russen schließlich bei Sudscha die Pipeline verließen, hätten die Ukrainer sie mit Artillerie, Raketen und Drohnen angegriffen. Die ukrainische Armee veröffentlichte Drohnenvideos von ihren Angriffen.

Empfohlener externer Inhalt Bluesky Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Bluesky -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Bluesky -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Bluesky-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Russland setzt in Kursk auf die Hilfe Nordkoreas

Russische Blogger hatten zuvor Aufnahmen veröffentlicht, die von den russischen Angreifern in der Pipeline aufgenommen worden sein sollen. Darin heißt es, die Soldaten seien mehrere Tage in der knapp 1,5 Meter breiten Röhre unterwegs gewesen. Einige von ihnen seien bei den ukrainischen Angriffen in der Pipeline erstickt. Wie hoch die russischen Verluste bei dem vereitelten Angriff waren, ist unklar.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte sprachen auf Telegram von "enormen" Verlusten bei den russischen Truppen. Mit der Aktion habe die russische Armee versucht, bei der russischen Stadt Sudscha hinter die ukrainischen Linien zu gelangen. Die ukrainische Seite dementierte auch Berichte, denen zufolge die Russen aufgrund ausbleibender US-Satellitenbilder in Kursk Gelände zurückgewinne. Die Kämpfe in der Region hielten an, hieß es.