“Wir sollten wirklich eine Pause machen.”



Außerplanmäßige Sendungsunterbrechung im russischen Staatsfernsehen.

Was ist passiert? In einer russischen Propaganda-Talkshow diskutieren die Teilnehmer unter anderem über die Kriegspläne von Russlands Präsident Wladimir Putin.



Doch dann gibt es nach Aussagen des Propagandisten und Politikwissenschaftlers Aleksandr Sytin eine Unterbrechung – weil dessen Worte dem Moderator offenbar zu ehrlich sind.

"Wir reden ständig über die Ukraine. In Wirklichkeit kümmert sich niemand wirklich um die Ukraine. Sie haben folgendes Ziel: Russland befindet sich auf einem bestimmten Expansionskurs, das ist eine Tatsache."



Sofort schreitet Moderator Andrey Norkin ein, stellt fest, dass Russland lediglich seine nationalen Interessen in der Ukraine verteidige – und unterbricht die Sendung. Norkin folgt dabei der vom Kreml vorgegebenen Propagandalinie.



Was Sytin in seinen Ausführungen verriet, scheint hingegen die brutale Realität zu sein: Russland verfolgt einen Expansionskurs – und zwar auch über die Ukraine hinaus.



Putin selbst erklärt immer wieder, im Konflikt mit dem Westen zu sein.