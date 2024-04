Videotranskript lesen

Eine Kundgebung der republikanischen Partei im US-Bundesstaat Wisconsin.

Auffällig: Unter den Teilnehmenden sind vor allem junge Menschen.

Sie sind hier, um Donald Trump zu unterstützen.

Trumps Außenpolitik, zum Beispiel seine Zurückhaltung bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg mit Russland, ist für einige junge Wähler ein wichtiger Faktor.

"Ich möchte nicht, dass er (Boyers Sohn) als Teil eines Krieges aufwächst. Es gibt Gespräche über die Entsendung von Truppen in den Kampf gegen Russland, und ich möchte da nicht hingehen. Ich weiß, dass er (Boyers Sohn) nicht gehen möchte, und ich kenne eine Menge anderer Kinder, die nicht gehen möchten. Ich glaube, die Leute wollen Frieden, und er ist der Friedensstifter."

Bei einer aktuellen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters war der am häufigsten genannte Grund für die Unterstützung von Trump, die Inflation.

Für die 21-jährige Briaina Bonilla ist es jedoch nicht immer einfach, eine junge Trump-Anhängerin zu sein.

"Ich habe versucht, mich mit Leuten zu unterhalten, die Trump nicht mögen, und sie sagten: ‚Du kannst gehen, ich will nicht mehr mit dir reden‘. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Die Leute sind nicht bereit, zuzuhören, sie denken nur: 'Wenn du Trump magst, bist du ein schrecklicher Mensch'."

Der Anteil der 18- bis 29-jährigen Amerikaner, die sich als Republikaner bezeichnen, ist in den letzten Jahren gestiegen.

Im Jahr 2016 waren es noch 24 Prozent. 2024 sind es schon 28 Prozent, wie Umfragen zeigen.

In der Vergangenheit haben sich viele junge Menschen von Trumps spaltender Rhetorik, seinen radikalen Positionen zu Abtreibungsgesetzen, dem Klimawandel und Waffenrechten abgeschreckt gefühlt.

An Trumps Kriminalfällen oder an seinen Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, stört sich der 23-jährige Isayah Turner nicht.

"Ich sehe keine Gefahr für die Demokratie, denn egal, was passiert, wenn er gewählt wird, wird er vier Jahre im Amt sein und das war’s dann. Ich habe das Gefühl, dass er in den vier Jahren, die ihm zur Verfügung stehen, einfach alles tun will, um uns auf den richtigen Weg zu bringen."

"Ich glaube wirklich, dass, wenn Biden dieses Jahr wieder gewählt wird, ich nicht eine Sekunde lang glauben werde, dass es rechtmäßig ist."

Die Gruppe junger Menschen ist nicht repräsentativ für die breite Wählerschaft.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Stimmen in den kommenden Monaten wieder zugunsten Bidens verschieben.

Doch die jungen Wähler sind für die republikanische Partei eine Möglichkeit, den Bundesstaat Wisconsin für sich zu gewinnen – einer der sechs umkämpften Staaten, der die kommenden Präsidentschaftswahlen entscheiden wird.