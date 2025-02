22.15 Uhr: "Ich glaube, es war nie richtig, diesen Krieg in einer Schwarz-Weiß-Zeichnung zu sehen", ergänzt Weidel. Baerbock widerspricht vehement: Weidel habe mit ihrem Wohnsitz in der Schweiz leicht reden: Die Menschen in Brandenburg würden die Gefahr durch Russland ganz anders wahrnehmen: "Wenn Sie einmal mit den Kindern in der Ukraine gesprochen hätten: Dann würden Sie beten, dass Europa Ihnen beistehen würde", fügt sie hinzu.