In Auschwitz-Birkenau

Im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau haben tausende Jüdinnen und Juden den Opfern des Holocausts zu gedenken. Am Rande der Veranstaltung gab es pro-palästinensischen Protest.

Pro-palästinensische Demonstranten haben sich während eines Holocaust-Gedenkens in der Nähe des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau versammelt. Sie schwenkten Fahnen und ließen Luftballons steigen, während sich tausende junge Jüdinnen und Juden, darunter Überlebende der Schoah, zum "Marsch der Lebenden" versammelt hatten. Davon berichten unter anderem die Tagesschau und die britische "Daily Mail".

Auf einem Transparent stand die Aufschrift "Stoppt den Völkermord", so "Daily Mail". Omar Faris, Präsident einer Palästinenser-Organisation in Polen , sagte der Nachrichtenagentur AP: "Mit diesem Protest wollen wir zeigen, dass wir uns vor den Opfern des Holocausts verneigen. Gleichzeitig fordern wir ein Ende des Krieges, ein Ende des Genozid", schreibt die Tagesschau.

Die Teilnehmenden des "Marsch der Lebenden" kamen aus verschiedenen Ländern und erinnerten nach Angaben der Veranstalter in Polen an die Opfer des Holocausts. Gemeinsam gingen sie mit rund 50 Überlebenden der Schoah den gut 3,2 Kilometer langen Weg von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager in der NS-Zeit.