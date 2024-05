Edeka: Kunststoff in beliebtem Produkt

Slowakischer Premier Fico angeschossen Das ist über den mutmaßlichen Täter bekannt Von t-online , csi , law Aktualisiert am 15.05.2024 - 18:09 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen: Er soll den slowakischen Premierminister Robert Fico angeschossen haben. (Quelle: Radovan Stoklasa/ASR Slovakia/AP/dpa) Kopiert News folgen

Fünf Schüsse soll der Täter auf Robert Fico abgefeuert haben. Der slowakische Premierminister schwebt in Lebensgefahr, über den Täter ist bisher wenig bekannt.

Der slowakische Premierminister Robert Fico ist angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Insgesamt sollen fünf Schüsse abgefeuert worden sein. Ein Augenzeuge gab an, dass der mutmaßliche Täter in unmittelbarer Nähe gestanden habe, die Sicherheitskräfte hätten ihn sofort überwältigt. Die Polizei nahm ihn noch am Tatort fest.

Viel bekannt ist über den mutmaßlichen Täter und sein Motiv bisher nicht. Laut TVnoviny soll es sich um einen 71-jährigen Schriftsteller aus Levice namens Juraj C. handeln. Unmittelbar vor dem Schuss soll er "Robo, komm her" gerufen haben. Die Waffe soll er legal besessen haben, berichtet die Nachrichtenseite "Plus 7 Dní".

Sohn zeigt sich schockiert

Laut einem von ihm mitgegründeten Literaturverein hat er drei Gedichtbände und einen Roman veröffentlicht. Auch als Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum der 30.000-Einwohnerstadt Levice hat C. slowakischen Medien zufolge bereits gearbeitet.

Der Sohn des mutmaßlichen Täters erklärte dem Medium "Aktuality", von der mutmaßlichen Tat seines Vaters schockiert zu sein. Sein Vater habe eine Waffe im legalen Besitz gehabt. "Ich habe absolut keine Ahnung, was Vater beabsichtigt hat, was er geplant hat, warum es passiert ist", sagte er dem slowakischen Medium. Sein Vater habe Fico nicht gewählt, antwortete der Sohn auf die Frage, ob sein Vater Hass gegenüber dem Regierungschef empfand. "Das ist alles, was ich dazu sagen kann."