Melania Trump lädt zu Event – und kassiert prominente Absage

Aktualisiert am 09.05.2025 - 05:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Melanie Trump strahlte, als am Donnerstag die Briefmarke einer früheren Firstlady im East Room des Weißen Hauses enthüllt wurde. Die Ehrung galt der verstorbenen Barbara Bush, der Frau des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush, der von 1990 bis 1994 das Präsidentenamt bekleidete.

Ein prominenter Gast fehlte jedoch bei dem Event. Der Sohn des früheren Präsidenten schlug die Einladung der derzeitigen First Lady aus. George W. Bush kam nicht zu der Veranstaltung, obwohl die ganze Familie Bush eingeladen gewesen war. Das erfuhr die Zeitung "Washington Post" von Beamten aus dem Weißen Haus. Ein Sprecher von Bush hatte nicht auf die Bitte der Zeitung um eine Stellungnahme reagiert.

Der frühere Präsident, der von 2000 bis 2006 im Weißen Haus wohnte, kam also nicht. Dafür nahmen etwa Doro Bush Koch, die jüngere Schwester von George W. Bush und Alice Yates, Geschäftsführerin der George und Barbara Bush Stiftung, an der Vorstellung der Briefmarke teil. Doro Bush Koch hielt auch eine Rede anlässlich der Enthüllung der Marke.

Barbara Bush distanzierte sich von Trump

George W. Bush hat sich seit Jahren politisch vom derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump distanziert – er hat Trump bei keiner seiner drei Präsidentschaftskandidaturen unterstützt –, hat ihm aber dennoch zu seinen Siegen gratuliert und an beiden Amtseinführungen teilgenommen. Auf einer Gedenkveranstaltung im Jahr 2021 beklagte Bush mit Blick auf Trumps erste Amtszeit, dass "so viel von unserer Politik zu einem nackten Appell an Wut, Angst und Ressentiments geworden ist".