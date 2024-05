Videotranskript lesen

Die Ukraine müht sich weiter, den russischen Vorstoß nahe der Stadt Charkiw zu stoppen.

Bodycam-Aufnahmen von ukrainischen Soldaten sollen schwere Gefechte in Wowtschansk zeigen.

Ein anderes Video zeigt einen Rückzug von Ukrainern mit einem Verletzten. Immer wieder sind im Hintergrund Detonationen und Schüsse zu hören.

Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Region am Donnerstag besucht hatte, sagte, die Lage in dem Ort sei stabilisiert worden.

Russland hatte vergangene Woche damit begonnen, die Gegend um Charkiw verstärkt anzugreifen.

In Wowtschansk sowie Lipzy sollen derzeit die schwersten Kämpfe in der Region toben.

Videoaufnahmen deuten darauf hin, dass russische Truppen in Wowtschansk einige Straßenzüge erobern konnten.

Ein weiteres Video soll russische Soldaten in einem Krankenhaus im Zentrum des Orts zeigen. Zu sehen ist dabei auch eine Person, die von einem Vordach stürzt.

Laut dem ukrainischen Generalstab wird die Offensive durch den Einsatz von Gleitbomben unterstützt.

Ein Soldat, den die Nachrichtenagentur Reuters an einem unbekannten Ort in der Region Charkiw interviewte, sieht die russischen Drohnen als größtes Problem:

"Es gibt viele unbemannte Lancet-Luftfahrzeuge. Eines kommt, dann kommt das zweite, zehn Minuten später kommt das dritte. Das ist eine massive Bedrohung. Die Hauptbedrohung ist, dass sie zu viele davon haben. Sie haben gelenkte Luftbomben, Artillerie, Drohnen – es ist sehr schwierig, damit fertigzuwerden. Das ist die Hauptbedrohung."

Selenskyj bezeichnete die Lage rund um Charkiw als “sehr ernst”. Einen Verlust der zweitgrößten Stadt in der Ukraine könne man sich nicht erlauben, sagte er in einem Interview mit dem US-Sender ABC und forderte weitere Unterstützung in Form von Luftabwehrsystemen, um die Millionenmetropole weiter schützen zu können.