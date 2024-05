Aserbaidschan hat im Rahmen eines Grenzabkommens mit Armenien die Kontrolle über vier unbewohnte Dörfer im Bezirk Gazakh an der Grenze zu Armenien übernommen. Dies teilte der stellvertretende aserbaidschanische Ministerpräsident Schahin Mustafajew am Freitag mit. Das zurückgegebene Gebiet umfasse 6,5 Quadratkilometer. Es steht jetzt unter der Überwachung des aserbaidschanischen Grenzdienstes.

Armenien hatte im April erklärt, es werde die unbewohnten Dörfer an Aserbaidschan zurückgeben. Für Armenien sind die Dörfer strategisch relevant, da sie an einer wichtigen Verbindungsstraße zwischen der Hauptstadt Eriwan und der georgischen Grenze liegen.

Proteste nach Rückgabeerklärung

In einer Ansprache an die Nation am späten Freitagabend sagte Panschinjan, das Ziel aller Armenier sei es, so zu handeln, dass "ein souveränes und demokratisches Armenien mit festgelegten Grenzen zu einer nationalen Ideologie und einem nationalen Konzept wird."