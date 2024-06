Propagandakrieg am Himmel

Nord- und Südkorea liefern sich einen Kleinkrieg in der Luft. Jetzt warnt Seoul die Bevölkerung vor Ballons voller Müll aus dem Norden.

Nordkorea hat Anfang der Woche hunderte Ballons gefüllt mit Müll und Exkrementen nach Südkorea geschickt. Diese seien "Geschenke der Aufrichtigkeit" und Nordkorea versprach, noch weitere zu schicken. Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik bezeichnete dies am Samstag als "unvorstellbar kleinliches und minderwertiges Verhalten".

In einer Mitteilung der Stadt Seoul wurde die Öffentlichkeit aufgefordert, Ballons, die "am Himmel in der Nähe von Seoul identifiziert" wurden, nicht zu berühren und sie zu melden, da sie "vom Militär bearbeitet" würden.