Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten Raisi stehen am 28. Juni Neuwahlen an. Dabei will ein erzkonservativer Ex-Präsident wieder kandidieren.

Im Iran will der ultrakonservative und populistische Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad erneut für das Amt kandidieren. Der frühere Staatschef habe sich am Sonntag für die vorgezogene Präsidentschaftswahl Ende Juni registriert, berichteten staatliche Medien. Die Wahl war ursprünglich für 2025 geplant, findet nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz am 19. Mai nun aber am 28. Juni statt. Mehr zu dem Absturz lesen Sie hier.