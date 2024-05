Nach dem Tod Ebrahim Raisis droht dem Iran nun ein Machtkampf. Doch warum stürzte der Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten ab und welche Folgen hat der Vorfall für die internationale Politik?

Viele Stunden lag der Iran am Sonntag im Unklaren, was im äußersten Nordwesten des Landes eigentlich passiert war. Bergretter kämpften sich in der Provinz Ost-Aserbaidschan durch Nebel und Regen, Krankenwagen und Polizeifahrzeuge rutschten über schlammige Straße. Sie suchten nach einem verschwundenen Hubschrauber, in dem der iranische Präsident Ebrahim Raisi und der Außenminister Hossein Amirabdollahian unterwegs gewesen waren. Gewissheit über ihr Schicksal gab es erst früh am Montagmorgen.

Raisi und Amirabdollahian sind tot, gestorben beim Absturz ihres Helikopters. Die Reaktionen im Iran auf den Tod des Präsidenten waren gespalten. In einigen Städten feierten Iranerinnen und Iraner, zündeten aus Freude Feuerwerk. Andere wiederum versammelten sich in Moscheen, um für Raisi zu beten. Das iranische Staatsfernsehen inszenierte die Trauer, indem es auch Frauen mit tränennassen Gesichtern zeigte.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Beim Mullah-Regime sitzt der Schock tief. Der Tod des 63-Jährigen trifft den Iran in einer Zeit, in der die Führung zunehmend damit beschäftigt ist, die Nachfolge des obersten geistigen Führers Ajatollah Ali Chamenei vorzubereiten – und Raisi galt als Favorit für die mächtigste Position im Land. Das stellt zwar Chamenei vor ein Dilemma, aber der Hubschrauberabsturz wird das Land nicht in eine politische Krise stürzen.

Der Tod von Raisi ist zumindest für die Machtbasis der Mullahs keine Erschütterung. Das Regime ist wie andere Diktaturen vor allem auf den eigenen Machterhalt ausgelegt, wird auch in Zukunft jegliche Proteste mit äußerster Gewalt niederknüppeln. Und dennoch könnte der Iran trotzdem eine neue Phase der Instabilität und des Machtkampfs erleben. Auch außenpolitisch stehen die Zeichen auf Sturm, denn schon jetzt versuchen iranische Hardliner, den USA die Schuld in die Schuhe zu schieben am Absturz von Raisis Hubschrauber.

Eines ist in jedem Fall klar: Im Iran regiert auch weiterhin der Zorn.

Video | Irans Präsident stirbt bei Hubschrauberabsturz Player wird geladen Quelle: t-online

Der "Schlächter von Teheran"

Diese Wut ist an mehreren Fronten zu beobachten. Einerseits haben sich die gesellschaftlichen Gräben im Iran seit 2022 deutlich vertieft. Nach dem durch Polizeigewalt herbeigeführten Tod der kurdischstämmigen Iranerin Jina Mahsa Amini in Teheran am 16. September 2022 gab es landesweite Proteste gegen die autoritäre Regierung des Staates. Das Mullah-Regime geht bis heute mit äußerster Brutalität gegen sie vor.

Die Folgen wiegen schwer. Die Menschenrechtsorganisation HRNA zählte bis Ende Januar 2023 mindestens 527 Getötete, darunter 71 Minderjährige. Die Dunkelziffer soll noch höher liegen. Vielen inhaftierten Protestierenden droht die Todesstrafe – und manche Hinrichtungen im Iran finden nicht öffentlich statt. Insgesamt sollen 30.000 Menschen nach den Protesten verhaftet worden sein.

Raisi war das Gesicht des Regimes und somit auch der aktuellen Bluttaten. Die Hinrichtungen im Iran sind aber nicht die einzigen schwarzen Flecken in der Biografie des abgestürzten Präsidenten. Er gehörte 1988 zu einer vom damaligen Revolutionsführer Ajatollah Chomeini ernannten vierköpfigen Gruppe, die als "Gremium des Todes" bekannt wurde. Ihre Aufgabe: die "Säuberung" der Gefängnisse – und das tat die Gruppe gründlich, ließ mehrere Tausend Gefangene hinrichten.