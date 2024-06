In Israel demonstrieren Zehntausende gegen die Regierung. Außenministerin Baerbock hofft auf eine baldige Feuerpause. Mehr Informationen im Newsblog.

Frachter vor Jemen von Rakete getroffen

1.30 Uhr: Vor der Küste des Jemen ist laut dem britischen Unternehmen für Sicherheit auf See, Ambrey, ein Frachter von einer Rakete getroffen worden und hat Feuer gefangen. "Das Schiff war mit einer Geschwindigkeit von 8,2 Knoten auf dem Golf von Aden in südwestlicher Richtung unterwegs, als der vordere Bereich von einer Rakete getroffen wurde. Ein Feuer brach aus, wurde aber neutralisiert", so Ambrey in einer Mitteilung. "Eine zweite Rakete wurde gesichtet, traf das Schiff aber nicht. Personen an Bord kleiner Boote in der Nähe eröffneten während des Vorfalls das Feuer auf das Schiff." Das Schiff habe seinen Kurs mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung eines Hafens geändert, es seien laut Ambrey keine Verletzungen gemeldet worden.

Baerbock hofft auf Ende der Kämpfe

1.20 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach der Befreiung von vier israelischen Geiseln neue Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe im Gaza-Streifen. "Die Hamas hat es in der Hand und muss dem Vorschlag für ein Abkommen über eine Feuerpause zustimmen", sagt die Grünen-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Es liegt auf dem Tisch und kann der Einstieg in das Ende des Kriegs sein." Für die Familien der vier Geiseln sei es ein fast nicht mehr erhoffter Moment des Glücks. "Und für die Menschen im Nahen Osten ist es ein Hoffnungsschimmer", sagt Baerbock. "Darauf, dass das Leid endlich ein Ende nimmt. Und darauf, dass auch die anderen Geiseln freikommen und von ihren Liebsten in die Arme geschlossen werden."

Samstag, 8. Juni

Zehntausende demonstrieren in Israel für weitere Geisel-Freilassungen

21.59 Uhr: Nach der Befreiung von vier Geiseln aus dem Gazastreifen haben in Israel wieder Zehntausende für ein Abkommen zur Freilassung der 120 verbliebenen Entführten mit der Hamas demonstriert. Bei der Hauptkundgebung in der Küstenstadt Tel Aviv versammelten sich örtlichen Medien zufolge Zehntausende. Auch in Haifa und Jerusalem versammelten sich demnach jeweils tausende regierungskritische Demonstranten, um einen Geisel-Deal sowie Neuwahlen zu fordern. Auch in Caesarea, Beerscheba und vielen anderen Orten des Landes fanden Proteste statt.

Der Sohn eines in der Gefangenschaft getöteten Mannes bat seinen Vater in einer Ansprache um Vergebung für das Versagen des Landes und des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahus, ihn und die anderen Geiseln nicht aus der Gefangenschaft befreit zu haben. Die Armee hatte seinen Tod sowie den drei weiterer Geiseln kürzlich verkündet.

In Tel Aviv kam es Medien zufolge zu Zusammenstößen mit der Polizei, als Demonstranten versuchten, eine Autobahn zu blockieren. Die Polizei setzte dabei demnach auch Wasserwerfer ein. Militärangaben zufolge befinden sich noch 120 Geiseln im Gazastreifen. Es wird aber befürchtet, dass ein Großteil von ihnen nicht mehr am Leben ist.

Wahlkampfauftritt von Scholz durch Pro-Palästina-Demonstranten gestört

21.44 Uhr: Der Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Wahlkampfabschluss der SPD in Duisburg ist nach Angaben der Polizei von propalästinensischen Demonstranten gestört worden. Wie die Polizei am Abend mitteilt, kam es am Rande der Veranstaltung mit Scholz zu einer nicht angemeldeten Demonstration, bei der Bengalisches Feuer und Rauchtöpfe gezündet wurden.

Die Polizei habe daraufhin mit einer Hundertschaft die Personalien von insgesamt 84 beteiligten Personen festgestellt. Es seien Strafverfahren wegen der nicht angemeldeten Versammlung und wegen des Zündens von Pyrotechnik erstattet worden. Die Demonstranten hätten teilweise Palästina-Fahnen geschwenkt. Geprüft werde auch, ob möglicherweise strafrechtlich relevante Parolen gerufen worden seien.

Borrell: "Blutbad" im Gazastreifen muss aufhören