Ein Video von Joe Biden hat am Rande des G7-Gipfels in Italien erneut Spekulationen um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst.

Biden und andere Staats- und Regierungschefs versammelten sich am Donnerstag, um Fallschirmspringern zuzuschauen, die mit den Flaggen verbündeter Nationen vom Himmel glitten – ein Zeichen der Einigkeit und militärischen Stärke.

Doch während Scholz, Macron und Co. einem gelandeten Fallschirmspringer applaudieren, schien Biden vermeintlich orientierungslos davonzuspazieren.

Italiens Ministerpräsidentin und Gastgeberin Georgia Meloni reagiert, holt Biden zurück zur Gruppe.

Der 30-sekündige Clip wurde unter anderem von Trump-nahen Accounts in den sozialen Medien verbreitet.

Es ist jedoch nur ein Ausschnitt des Videos. Betrachtet man die Szene in Gänze, wird deutlich, dass Biden sich lediglich einem anderen Fallschirmspringer zuwendet und ihm den Daumen nach oben zeigt.

Auch der Pressesprecher des Weißen Hauses nahm Biden in Schutz und kritisierte das in Umlauf gegangene Video.

Es verwende "ein künstlich schmales Bild, um vor den Zuschauern zu verbergen, dass er gerade eine Fallschirmsprung-Demonstration gesehen hat. Er gratuliert einem der Springer und zeigt ihm den Daumen nach oben."

Um den Gesundheitszustand des 81-jährigen US-Präsidenten gibt es immer wieder Gerüchte und Spekulationen. Insbesondere sein Präsidentschafts-Kontrahent Donald Trump und dessen Wahlkampfteam nutzen Szenen wie diese, um Stimmung gegen Biden zu machen.