Nach den Protesten in Kenia mit etwa zwei Dutzend Toten hat Präsident William Ruto die geplanten Steuererhöhungen gestoppt. "Ich habe dem kenianischen Volk aufmerksam zugehört, das lautstark erklärt hat, dass es nichts mit dem Finanzgesetz 2024 zu tun haben will, und ich gebe nach", sagte er am Mittwoch in einer Fernsehansprache. "Daher werde ich das Finanzgesetz 2024 nicht unterzeichnen und es wird anschließend zurückgezogen."