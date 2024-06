Mit dem Beitritt zur Nato sind Schweden und Finnland ein Risiko eingegangen. Denn für Putin war das eine Provokation. Der Verteidigungsminister Schwedens, Pal Jonson, ist sich aber sicher, Putin und der Kreml wissen, dass Russland einen Krieg gegen die Nato verlieren würde. Das sagte er in einem Interview mit "Bild".

"Wenn Russland mit Schweden und Finnland ein Ziel hatte, dann war es, uns aus der Nato herauszuhalten", sagte er. In der Vergangenheit hat Putin immer wieder Drohungen geäußert, sollten die beiden Länder den Schritt in das Militärbündnis wagen. Im März war es dennoch so weit.