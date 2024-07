Die ökonomische Lage in Kuba ist so schlimm, dass die Regierung jetzt von kriegsähnlichen Bedingungen spricht. Die Wirtschaft soll wieder stärker kontrolliert werden.

Eine Kriegswirtschaft bezeichnet eine Wirtschaftsordnung, die während eines Krieges oder in Vorbereitung auf einen Krieg eingerichtet wird, um die Bedürfnisse und Anforderungen des Krieges zu erfüllen. Im Falle Kubas geht es aber dabei eher um die verstärkte Kontrolle der Wirtschaft durch den Staat. Kubas kommunistische Regierung hatte allerdings schon zuvor die Zügel in der Hand, den Griff aber in der Vergangenheit etwas gelockert.Dazu zählen Pläne, in welchen Bereichen mehr produziert werden soll, Preisfestlegungen, Rationierungen und Neuverteilung von Ressourcen. Auch Russland soll bereits auf eine Kriegswirtschaft umgestellt haben – um Ressourcen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine frei zu machen.