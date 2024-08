Die Lage in Bangladesch scheint zu eskalieren. Regierungskritische Demonstranten haben den Amtssitz von Ministerpräsidentin Scheich Hasina gestürmt. Auf Fernsehbildern war am Montag zu sehen, wie tausende Menschen in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dhaka eindringen. Mehreren Medienberichten zufolge floh Hasina nach Indien und trat von ihrem Amt zurück.