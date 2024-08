Die Ausschreitungen in England werden durch Falschmeldungen im Internet befeuert. Jetzt zündelt auch Elon Musk mit – und sorgt für Empörung in London.

Elon Musk und die Briten

"Ist das Großbritannien oder die Sowjetunion?"

Nach Einschätzung von Experten und Medien schüren Einträge in sozialen Medien die seit Tagen andauernden Unruhen. Dort kursieren Falschnachrichten, dass es sich bei dem Attentäter, der am 29. Juli in der Stadt Southport drei Mädchen erstochen hatte, um einen muslimischen Migranten handelt. Tatsächlich ist ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft, der in Großbritannien als Sohn von Ruandern geboren wurde.