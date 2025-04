Sehr kritisch. Russland setzt nordkoreanische Soldaten im Krieg ein und das bringt den Konflikt für Peking zu nah an die chinesische Grenze heran. China hat in der Vergangenheit viel getan, um Nordkorea als Puffer zwischen sich und Russland zu nutzen. Dass die Kim-Diktatur nun auch konventionell von Russland aufgerüstet wird, ist für Xi wahrscheinlich eine Horrorvorstellung.

China lehnt das ab. Die chinesische Führung hat zwar Grenzkonflikte im Südchinesischen Meer, mit Indien oder sie meldet auch Ansprüche in der Arktis an. Jedoch zeigt Xi Jinping keine großen territorialen Begehrlichkeiten, wie es Putin in der Ukraine tut. Einer neokolonialen Politik steht China misstrauisch gegenüber. Es möchte zwar die Seewege kontrollieren, nicht aber in eine Kriegsfalle tappen.