Auf Satellitenbildern des russischen Testgeländes Plesetsk Cosmodroms, die auf öffentlich einsehbaren Quellen beruhen, ist eine massive Zerstörung zu erkennen. Offenbar hatte es am Samstag Arbeiten an der Rakete gegeben, berichtet das US-Magazin "Newsweek". Die Aufnahmen auf dem X-Konto eines Spezialisten für die Auswertung von Luftbildern zeigen einen riesigen Krater und Beschädigungen auf der Testanlage.

Bislang war nur ein Test erfolgreich

Dass die Rakete noch nicht zum Start bereit war, könnte auch durch die Nichtanwesenheit eines Nato-Flugzeuges erklärt werden. Das "Cobra Ball"-Aufklärungsflugzeug ist in der Regel immer dann in der Luft, wenn ein Start von russischen Raketen bevorsteht. In öffentlich zugänglichen Daten taucht es aber zum Zeitpunkt des Unfalls nicht auf.

Dieser jüngste Vorfall ist der vierte erfolglose Test der Sarmat-Rakete, obwohl sie nach Angaben von United24Media bereits in "Kampfbereitschaft" versetzt wurde. Erst vergangene Woche hatte der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärt, sein Land sei in "voller Kampfbereitschaft".

Alte Satan-Raketen wurden in der Ukraine entwickelt

Russland braucht eigentlich die Generation der Sarmat-Raketen, um die bisherigen Voevoda (NATO-name: Satan), abzulösen. Diese stammen noch aus den Siebzigerjahren, heißt es in einer Analyse des Berliner Think-Tanks "Carnegie Politika". Sie galten als herausragendes Fluggerät. Das Problem: Sie wurde in der Ukraine entwickelt und produziert. Russland suchte nach einer Alternative und begann mit der Entwicklung der Sarmat.

Im vergangenen Jahr verkündete Roskosmos-Chef Juri Borissow, dass die Sarmat bereits im Einsatz sei. Am 5. Oktober 2023 erklärte Putin jedoch, dass die Rakete zwar alle relevanten Prüfungen bestanden habe, aber noch einige "Verwaltungsverfahren" abgeschlossen werden müssten, bevor sie in die Massenproduktion gehen und an das Militär übergeben werden könne. Er versprach, dies werde "in naher Zukunft" geschehen.