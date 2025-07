Grund ist unklar Sie bearbeitete heikle Fälle – US-Ermittlerin plötzlich gefeuert

Die Bundesermittlerin Maurene Comey ist Medienberichten zufolge ihren Job los. Hat ihre Mitarbeit in den Epstein- und Combs-Fällen etwas damit zu tun?

Fired. Gefeuert. Dieses eine Wort schleuderte Donald Trump den Kandidaten in der Reality-TV-Show "The Apprentice" jahrelang entgegen, wenn er sie für nicht geeignet hielt. Und das tat er ziemlich oft. Inzwischen sitzt der frühere Fernsehstar zum zweiten Mal im Weißen Haus und durch die USA schwappt seit Monaten eine Entlassungswelle.

Nun hat es offenbar auch Maurene Comey getroffen. Die angesehene Ermittlerin erhielt demnach am Mittwoch ein Schreiben, in dem ihr von der Trump-Administration die Entlassung mitgeteilt wurde. Ein Grund für die abrupte Demission wurde laut anonymen Quellen, die die "New York Times" zitiert, nicht genannt. Nur, dass man sich bei der Entscheidung auf Artikel II der US-Verfassung berufe. Der Artikel regelt insbesondere die weitreichenden Befugnisse des Präsidenten.

Comey hatte zuletzt an den prominenten Fällen gegen den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und als stellvertretende Staatsanwältin gegen den Musiker und Produzenten Sean "Diddy" Combs mitgearbeitet. Letzterem wurde vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, sexuelle Wünsche zu erfüllen. In zwei der Anklagepunkte wurde Combs von einer Jury schuldig gesprochen, das Urteil gegen den Musiker, der sich auch schon mehrfach öffentlich mit Donald Trump zeigte, wird für Anfang Oktober erwartet.

Maurene Comey ist die Tochter des früheren FBI-Chefs James Comey. Dieser hatte sich mit Trump bereits in dessen erster Amtszeit überworfen, woraufhin ihn der Präsident im Mai 2017 feuerte. Grund waren damals die Russland-Ermittlungen, die Comey angestrengt hatte. Das FBI hatte mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. Unter anderem ging es um den Verdacht der unerlaubten Einflussnahme auf den US-Wahlkampf zugunsten Trumps.

Weder Comey selbst noch ihre Behörde, der Southern District of New York, oder das Weiße Haus waren laut "NYTimes" zu einer unmittelbaren Stellungnahme in dem Fall bereit. Der Schritt ist auch insofern heikel, als Comey in zwei der spektakulärsten Justizuntersuchungen der vergangenen Jahre in den USA involviert gewesen ist.

Epstein-Akten sorgen für Aufsehen

Die Verhaftung Epsteins, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, sorgte weltweit für Aufsehen. 2019 beging er mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Präsidenten und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos der beiden belegen.

Die Akten zu dem Fall zu veröffentlichen, war eines von Trumps Wahlversprechen. Anfang vergangener Woche teilte das FBI dann aber mit, keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Prominenter gefunden zu haben. Auch handele es sich bei Epsteins Tod klar um Suizid. Eine sagenumwobene Kundenliste des ehemaligen Multimillionärs mit den Namen von US-Eliten gibt es demnach nicht.