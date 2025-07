Haushaltskrise in Russland

Demnach wird die Entwicklung wichtiger Wirtschaftsindikatoren als "zunehmend pessimistisch" eingeschätzt und es fehlen Putins Wirtschaft immer mehr Rohstoffe, so der russische Senator. "Wir müssen alle verfügbaren Ressourcen nutzen, um die Einnahmen zu erhöhen", forderte Artamonov.

Insbesondere müsse die Abschaffung einiger Steuererleichterungen in Betracht gezogen werden, deren Volumen derzeit ein Drittel des russischen Haushalts ausmacht. Artamonow kritisierte auch, dass es immer noch viele Widerstände gegen die Privatisierung von Firmen gebe.

Sparschwein bald geleert

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine auf Kriegswirtschaft umgestellt. Jeder dritte Rubel des Staatshaushalts wird für den Krieg verwendet. Gleichzeitig gehen die Einnahmen zurück. Wie die "Moscow Times" aus Daten des russischen Finanzministeriums zitiert, sind die Profite aus Gas und Öl in der ersten Hälfte des Jahres um 17 Prozent zurückgegangen. Die Gesamteinnahmen im Haushalt stiegen um drei Prozent, was aber inflationsbereinigt einem Rückgang gleichkommt. Die Ausgaben stiegen dagegen um 20 Prozent. Die Folge: Seit Jahresbeginn hat sich ein Defizit von 3,7 Billionen Rubel (38,95 Milliarden Euro) im Haushalt gebildet – sechsmal höher als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Offenbar kann Putin kaum noch auf Erspartes zurückgreifen. Die Reserven des Nationalen Wohlfahrtsfonds (NWF), der auch die russische Rentenversicherung abdeckt, gehen drastisch zurück, so die "Moscow Times". Von den 120 Milliarden Dollar, die vor dem Krieg zur Verfügung standen, sind nur noch 52 Milliarden Dollar vorhanden. Die Fondsmanager warnten bereits Ende Juni, dass bei weiter sinkenden Ölpreisen die Kassen im nächsten Jahr leer sein werden.

Niedriger Ölpreis durch Sanktionen

Der russische Nationale Wohlfahrtsfonds (National Welfare Fund) ist ein staatlicher Vermögensfonds der Russischen Föderation, der ursprünglich geschaffen wurde, um langfristige Stabilität für das Rentensystem zu gewährleisten und Haushaltsdefizite in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auszugleichen. Der Fonds speist sich vor allem aus Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft – insbesondere wenn der Ölpreis über eine festgelegte Schwelle steigt. Der NWF wird vom russischen Finanzministerium verwaltet und dient als Reserve, um wirtschaftliche Krisen oder unerwartete Ausgaben abzufedern.

Russland will jetzt, so die "Moscow Times", versuchen, die Ölpreisschwankungen mit dem Wohlfahrtsfonds auszugleichen. Fällt der Preis, muss der Fond ausgleichen, steigen die Einnahmen, wird der Rentenkasse wieder Geld zugeführt. Wegen der Sanktionen versucht Russland über eine Schattenflotte, deren Schiffe in anderen Ländern registriert sind, Öl zu liefern. Immer mehr dieser Schiffe werden aber entdeckt und ebenfalls mit Sanktionen belegt.