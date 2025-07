Newsblog zur US-Politik Trump-Sohn unterstützt Waffenhändler – dann folgt der Flop

Von t-online Aktualisiert am 17.07.2025 - 02:24 Uhr Lesedauer: 7 Min.

GrabAGun-Vorstandsmitglied Donald Trump Jr., (2.v.r.), CEO Marc Nemati, (4.v.r), und andere läuten die Eröffnungsglocke an der New Yorker Börse in New York. (Quelle: Seth Wenig)

News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident dementiert Berichte mehrerer US-Medien. Im Zollstreit wird EU-Kommissar Šefčovič in die USA reisen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Von Trump-Sohn gestützter Waffenhändler floppt an der Börse

Das Börsendebüt eines von Präsidentensohn Donald Trump Jr. unterstützten Online-Waffenhändlers ist zum Rohrkrepierer geworden. Die Aktie der Firma GrabAGun schloss den ersten Handelstag mit einem Minus von knapp 24 Prozent ab. Trump Jr. war zuvor unter den Investoren und Managern von GrabAGun, die begleitet von "USA!"-Rufen die Glocke zum Auftakt des Handels an der New Yorker Börse NYSE läuteten.

Loading...

Der Trump-Sohn hält dem Börsenprospekt zufolge rund ein Prozent der GrabAGun-Aktien. Der Anteil dürfte nach dem Kurssturz rund vier Millionen Dollar wert sein. Der Online-Händler für Waffen und Munition war über die Fusion mit einer bereits börsennotierten Blankoscheck-Firma an den Markt gegangen. Trump Jr. ist bei der Investmentfirma 1789 Capital aktiv und zog auch in den Verwaltungsrat von GrabAGun ein. Er investiert bevorzugt in Unternehmen, die für politische Werte von Donald Trumps MAGA-Bewegung («Make America Great Again») stehen.

Trump kündigt Zucker-Änderung bei US-Coca-Cola an

In den USA wird zuckerhaltige Coca-Cola anders als in anderen Ländern mit Maissirup gesüßt. US-Präsident Trump kündigt nun eine Änderung an. Der Konzern hält sich zunächst bedeckt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 16. Juli

US-Verbündete fangen 750 Tonnen Waffen aus dem Iran ab

Verbündeten der USA ist im Jemen ein großer Schlag gegen die Houthis gelungen. Sie fingen eine große Lieferung moderner Waffen und Ausrüstung ab. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

USA vernichten 500 Tonnen Notnahrung

Die US-Regierung hat ihre Nahrungsmittelhilfen für die Ärmsten der Welt eingestellt. Jetzt werden hochkalorische Kekse verbrannt, statt Kindern zu ernähren. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

USA schieben Kriminelle nach Eswatini ab

Sie wurden etwa wegen Mordes verurteilt. Nun haben die USA fünf Straftäter in Afrikas letzte absolute Monarchie abgeschoben. Dort besteht die Sorge, das Land werde zur "Müllhalde für Kriminelle". Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Affäre Epstein: Trump beleidigt Anhänger als "Schwächlinge"

Donald Trump war einst ein enger Freund des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Jetzt reagiert der US-Präsident zunehmend gereizt auf Rufe nach Aufklärung in der Affäre. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Verwirrung um mögliche Entlassung von Fed-Chef Powell

US-Präsident Donald Trump hat Medienberichte dementiert, er wolle den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, zeitnah entlassen. Powell mache zwar keine gute Arbeit, er solle aber weiter im Amt bleiben, sagte Trump am Mittwoch beim Besuch des Kronprinzen von Bahrain, Salman bin Hamad, in Washington.

Zuvor hatten mehrere US-Medien berichten, Trump habe im Gespräch mit mehreren republikanischen Abgeordneten signalisiert, dass er Powell bald austauschen werde. Laut "New York Times" soll Trump den Abgeordneten den Entwurf eines Entlassungsbriefes gezeigt haben. Trump dementierte, dass es einen solchen Brief gebe. Allerdings seien die meisten Abgeordneten für eine Entlassung Powells gewesen. Er sei allerdings konservativer in seiner Haltung als die Abgeordneten, sagte Trump am Mittwoch.

Trump und Powell liefern sich seit Wochen einen Dauerstreit, weil Powell entgegen Trumps Willen die Zinsen nicht gesenkt hat. Erst am Freitag hatte der Präsident davon gesprochen, dass er den Fed-Vorsitzenden für "furchtbar schlecht" halte. Allerdings hatte er auch am Freitag seine Entlassung ausgeschlossen.

Zollstreit: EU-Chefverhandler in Washington erwartet