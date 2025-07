Trump kündigt Änderung bei Rezept für US-Cola an

Aktualisiert am 17.07.2025 - 09:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In den USA wird zuckerhaltige Coca-Cola anders als in anderen Ländern mit Maissirup gesüßt. US-Präsident Trump kündigt nun eine Änderung an. Der Konzern hält sich zunächst bedeckt.