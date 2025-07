Die US-Regierung unter Donald Trump hat einem Bericht des Magazins "The Atlantic" zufolge die Vernichtung von rund 500 Tonnen Notnahrung veranlasst, anstatt diese wie ursprünglich geplant an bedürftige Kinder in Afghanistan und Pakistan zu liefern. Die hochkalorischen Kekse im Wert von rund 800.000 Dollar drohen zu verfallen und sollen in den kommenden Wochen verbrannt werden, heißt es.