Syrische Regierungstruppen ziehen aus Drusen-Region ab

Zerstörungen an einem Gebäude des syrischen Verteidigungsministeriums in Damaskus: Am Abend griff Israel einen Flughafen nahe der Hauptstadt an. (Quelle: Ghaith Alsayed)

Die syrische Armee hat nach Regierungsangaben mit ihrem Abzug aus der Stadt Suwaida im Süden des Landes begonnen. Der Abzug aus der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz sei Teil einer Waffenruhe-Vereinbarung "nach dem Hinwegfegen gesetzloser Gruppen aus der Stadt", erklärte das Verteidigungsministerium in Damaskus am Mittwochabend. Ob auch die übrigen Sicherheitskräfte der islamistischen syrischen Regierung die Stadt verlassen, wurde nicht mitgeteilt.

Die israelische Armee hatte nach syrischen Angaben zuvor noch weitere Angriffe nahe der Hauptstadt Damaskus geflogen. Die Luftangriffe "zielten auf die Umgebung des Mazze-Militärflughafens", ein Gebiet, "in dem sich Munitionslager befinden", hieß es am Mittwochabend aus Kreisen des syrischen Innenministeriums.

Zuvor hatte Israel bereits Angriffe auf Ziele in der Nähe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus und das Hauptquartier der syrischen Armee geflogen . Dabei waren laut syrischen Behörden mindestens drei Menschen getötet und über 30 weitere verletzt worden.

Israel greift auf Seiten der Drusen in Syrien ein

Am Sonntag waren in der südsyrischen Provinz Suwaida Kämpfe zwischen der religiösen Minderheit der Drusen und sunnitischen Beduinen ausgebrochen. Am Montag schickte die islamistische Regierung in Damaskus Soldaten in die Region. Laut Menschenrechtsaktivisten kamen seitdem mehr als 300 Menschen in der Region ums Leben, es habe auch tote Zivilisten gegeben.