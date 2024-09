Die humanitäre Nothelferin Islam Hijazi ist im Gazastreifen offenbar Opfer eines Mordanschlags geworden. Wie Hijazis Familie und die US-Hilfsorganisation "Heal Palestine" berichten, geriet die 30-jährige Palästinenserin am Donnerstag in der Stadt Chan Yunis mit ihrem Auto in einen tödlichen Hinterhalt.

Demnach feuerten maskierte Männer aus drei Autos heraus Dutzende Schüsse auf Hijazis Auto. Die Mutter von zwei kleinen Kindern starb offenbar noch am Tatort. Der Angriff soll sich in der Nähe eines Krankenhauses in Chan Yunis ereignet haben. Hijazi sei auf dem Weg gewesen, Patienten zu besuchen. Sie war Programmdirektorin für den Gazastreifen der Hilfsorganisation "Heal Palestine", die Kinder und Jugendliche in Gaza mit Nahrungsmitteln, Unterkünften sowie medizinischer und psychologischer Hilfe unterstützt.