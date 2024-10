Die Generalstaatsanwaltschaft in der Ukraine ermittelt nach dem Tod einer ukrainischen Journalistin in russischer Haft wegen des Verdachts eines Kriegsverbrechens, verbunden mit vorsÀtzlichem Mord. Viktoria Roschtschina war zunÀchst als verschwunden gemeldet worden.

Am Donnerstag wurde dann der Tod der 27-jĂ€hrigen Journalistin vom Sprecher der ukrainischen Koordinierungsstelle fĂŒr Kriegsgefangene, Petro Jazenko, bestĂ€tigt. Nach seinen Angaben waren die UmstĂ€nde ihres Todes noch unklar. Das unabhĂ€ngige russische Nachrichtenportal "Mediazona" berichtete, Roschtschina sei bei einem Transport von einem GefĂ€ngnis in der nahe der ukrainischen Grenze gelegenen Stadt Taganrog nach Moskau gestorben.

Nach Recherchen in der Ostukraine verschwunden

Viktoria Roschtschina war als freie Mitarbeiterin fĂŒr verschiedene unabhĂ€ngige Nachrichtenmedien tĂ€tig. Zudem hatte sie mit dem ukrainischen Dienst des US-finanzierten Medienunternehmens Radio Free Europe zusammengearbeitet. Die Journalistin war im August 2023 wĂ€hrend Recherchen in von Russland besetzten Gebieten in der Ostukraine verschwunden. Nach Angaben der wichtigsten Journalistengewerkschaft der Ukraine erhielt ihr Vater im April einen Brief vom russischen Verteidigungsministerium, wonach sich die Reporterin in russischer Haft befand.