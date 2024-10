Bei der Wahl in der Republik Moldau liegen erste Ergebnisse vor. Neben der Präsidentenwahl konnten die Einwohner in einem Referendum über den Beitritt zur Europäischen Union abstimmen. Die Verfassungsänderung, die einen Beitritt vorsieht, lehnte wohl eine Mehrheit der Bürger ab.

Auf der Webseite der Wahlkommission hieß es am Sonntagabend, in dem Referendum hätten nach Auszählung von 23 Prozent der Wahlurnen 57 Prozent der Moldauer mit "Nein" und 42 Prozent mit "Ja" gestimmt.

Bei der Präsidentenwahl liegt ersten Ergebnissen zufolge die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu knapp vorn. Nach Auszählung von mehr als 40 Prozent der Stimmzettel kam die 52-Jährige auf 35 Prozent, wie die Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte. Sie tritt damit am 3. November in einer Stichwahl voraussichtlich gegen Alexandr Stoianoglo an, der auf knapp 30 Prozent der Stimmen kam.